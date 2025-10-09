Non solo calcio, da oggi la Csl Soccer è anche futsal • Terzo Binario News

iscrizione al campionato di serie D, allenatrice e direttrice tecnica

La ASD CSL SOCCER 21 8.0 comunica che nella Stagione appena iniziata prenderà parte, oltre che al campionato di II Categoria guidata dal Mister Tommaso Valente, nel Campionato Juniores Provinciale allenata dal Mister Mario Giordano anche nel campionato di calcio a 5 di Serie “D” Provinciale.

Questa iscrizione è arrivata a ridosso della scadenza prevista dalla FIGC, in virtù del fatto che il presidente Marco La Camera ha avuto un’ idea improvvisa dovuta dal fatto che da questa stagione la Società occupa spazi campo di Calcio a 5 presso il parco Uliveto in via Morandi.

Dopo qualche voce diventata poi insistente, soltanto lunedì con l’uscita dei calendari si è appreso che la CSL Soccer 21 8.0 prenderà via al Campionato descritto giocando la partita in casa il giorno 10 ottobre alle ore 21.

Nel pomeriggio dell’8 ottobre 2025 il presidente Marco La Camera ha avuto un incontro con la mister esperta del settore Raffaella Termini alla quale è stato affidato il compito della guida tecnica come Direttrice e Consulente quindi insieme ad altri Mister, collaboratori e giocatori della Società metterà in piedi una squadra per partecipare al Campionato di Calcio a 5, il tutto nelle prossime ore.

La Società è consapevole del forte ritardo quindi senza pressioni ma con tanta fretta rimane fin da subito fiduciosa nell’operato di Raffaella Termini la quale dall’alto dei suoi impegni lavorativi ma con la sua esperienza darà certamente un contributo più che positivo.

Appuntamento per Venerdì 10 ottobre 2025 ore 21.