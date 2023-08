“Non è estate senza Etruria Eco Festival, felici che sia tornato”: il racconto di un lettore • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo la nota di un nostro lettore e villeggiante di Cerveteri

Un po come il pandoro a Natale e l’uovo a Pasqua, Etruria Eco Festival non poteva mancare quest’estate. Da oramai 15anni, insieme alla mia famiglia scelgo di prendere casa nel periodo estivo a Cerveteri: vuoi per la vicinanza con Roma, vuoi per il mare e la Necropoli, nonostante non siamo proprietari di casa ma solamente affittuari, Cerveteri è diventata la nostra città del cuore. L’Etruria Festival è per noi un appuntamento fisso. Con mia moglie e i miei figli, assistiamo non so da quanti anni agli spettacoli che da sempre ci regalano tante emozioni.

Vederlo sul mare, al tramonto, è un privilegio raro. A pochi passi dalla riva, in una location bellissima dalla quale se ti volti da un lato vedi il mare, se ti volti dall’altro, vedi i monti.

Con lo spirito di sempre siamo tornati anche quest’anno: quando abbiamo preso casa non era ancora stato annunciato il Festival e in cuor nostro abbiamo temuto che non ci fosse. Tantissime risate con Max Giusti!

E non vediamo l’ora di assistere ai prossimi appuntamenti!

Si tratta di un grande Festival, che da romani che amano profondamente Cerveteri. Complimenti a tutti i ragazzi che la organizzano e alla amministrazione e alla sindaca.

In questi anni siamo stati sentinelle della città etrusca tra i nostri amici romani. E continueremo a farlo. Grazie Cerveteri.

Lettera firmata

Giampiero Moscardelli e famiglia

Villeggianti a Cerveteri dal 2008