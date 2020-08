Nomentano, un iracheno chiedeva rifugio internazionale: arrestato per furto aggravato - Terzo Binario News

Acciuffato dai carabinieri del Nucleo radiomobile: si era dato alla fuga dopo aver strappato una collana d’oro dal collo di un passante

Chiedeva rifugio internazionale in Italia un cittadino iracheno che, però, è stato arrestato a Roma per furto aggravato.

L’uomo, in viale Regina Margherita al Nomentano, si è avvicinato ad un 56enne e con un gesto fulmineo gli ha strappato la collana d’oro dal collo, per poi darsi alla fuga a piedi.

Ne è nato un inseguimento da parte della vittima, terminato poco dopo quando una pattuglia di carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in transito, ha notato la scena e ha bloccato lo scippatore, recuperando la refurtiva. L’arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.