Minacce e violenze contro i genitori, arrestato un tossicodipendente - Terzo Binario News

La polizia di Stato in azione su mandato del tribunale di Roma: l’uomo è accusato di estorsione e maltrattamenti in famiglia e ora si trova nel carcere di Regina Coeli

Minacciava e aggrediva con violenza i propri genitori. Per questo un tossicodipendente di Roma è stato arrestato dalla polizia. Nella giornata di ieri (18 agosto 2020) gli agenti della polizia di Stato del commissariato Flaminio, diretto da Erminio Massimo Fiore, dopo un’attenta attività di indagine per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia, al fine di dare esecuzione all’ordinanza del gip del Tribunale di Roma, ha rintracciato A.A., 36enne romano destinatario della misura, presso la sua abitazione e, dopo aver esperito gli atti di rito e di comunicazione all’Autorità giudiziaria, lo ha portato a Regina Coeli a disposizione della stessa.

L’uomo, dedito al consumo di sostanze stupefacenti, pur avendo in passato iniziato percorsi di disintossicazione non li ha mai portati a termine e da anni ormai aggrediva psicologicamente e fisicamente, in più occasioni e con comportamenti vessatori, i genitori che lo avevano più volte denunciato.

A.A. inoltre chiedeva continuamente soldi ai familiari, con violenze e minacce, per poter acquistare droga ed alcol e, al loro rifiuto, li aggrediva fisicamente e distruggeva il mobilio di casa oltre all’auto e ai telefoni cellulari.