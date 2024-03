Noi Moderati nel consiglio e nella giunta di Santa Marinella • Terzo Binario News

“Alla presenza del commissario regionale del partito Noi Moderati Marco Di Stefano consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, il cui riferimento nazionale è Maurizio Lupi, è stato costituito il gruppo cittadino che avrà quale commissario Patrizia Befani.

Di riflesso è stato costituito anche il gruppo in seno al Consiglio comunale di Santa Marinella formato dalla stessa Patrizia Befani, dal consigliere Jacopo Iachini e dalla consigliera comunale Patrizia Ricci che assumerà la funzione di capogruppo.

Nel gruppo cittadino sono presenti anche l’assessore Elisa Mei ed il vicesindaco Roberta Gaetani.

L’annuncio di questa trasformazione della compagine che ha sostenuto il Sindaco Pietro Tidei nella sua travolgente campagna elettorale di meno di un anno fa è stato dato direttamente da Marco Di Stefano allo stesso Sindaco.

Incontratisi in mattinata Di Stefano ha espresso a Tidei le sue congratulazioni per il grande lavoro fin qui svolto ed annunciato la presenza del Partito anche in Città e tra le file della maggioranza che sostiene il Sindaco. “La decisione di oggi – ha ricordato Di Stefano – segna la rinnovata presenza di un Partito forte nel Lazio e distribuito capillarmente nei territori. Noi Moderati sosterrà il Sindaco Tidei in tutte le finalità del progetto elettorale e rispetterà l’impegno preso dai propri consiglieri comunali nei confronti degli elettori”.

“Vogliamo affermare all’interno della coalizione che sostiene il Sindaco Tidei – ha dichiarato la capogruppo Patrizia Ricci – la sostanza della nostra azione. Lavoreremo con coerenza e trasparenza al fine di concretizzare le necessità e in primis le priorità della Città. Rimane fondamentale il mio impegno verso le necessità e la valorizzazione di tutto il personale del Comune di Santa Marinella quale delegata del Sindaco Tidei, un personale che ad oggi si è mostrato all’altezza di una situazione impegnativa, causata anche da una cronica carenza di addetti.”