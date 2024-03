La "Coppa nazionale Fiams" infiamma Santa Marinella • Terzo Binario News

Pubblico delle grandi occasioni presso la Palestra Giosuè Carducci di Santa Marinella

Pubblico delle grandi occasioni questa mattina presso la Palestra Giosuè Carducci di Santa Marinella. È in corso infatti il prestigioso evento “Coppa Nazionale Fiams”, con atleti e appassionati provenienti da ogni parte d’Italia.

A portare i saluti della città il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e la Consigliera delegata allo sport Marina Ferullo.

L’evento sportivo racchiude numerose discipline da combattimento, tra le quali: Kick Boxing, Free Boxe, K1, Muay Thai e MMA offrendo una giornata carica di azione, talento e competizione. I combattimenti saranno a Contatto Leggero e Pieno, abbracciando così uno spettro completo delle Arti Marziali.

“Siamo estremamente felici – hanno dichiarato il Sindaco e la consigliera Ferullo – di vedere così tanti appassionati riempiere la Palestra Carducci. Una struttura sportiva che può ospitare questo genere di iniziative grazie ai recenti lavori di ristrutturazione e adeguamento, così come sta avvenendo per il vicino Palasport Enzo De Angelis. A tutti i partecipanti un caloroso benvenuto a Santa Marinella, per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento”.

Lo dichiarano il sindaco Pietro Tidei e la consigliera delegata allo sport Marina Ferullo