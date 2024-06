Profanata (ancora una volta) la tomba di Enrico Berlinguer • Terzo Binario News

Profanata “per la terza volta nell’arco di appena due mesi,” la tomba di Enrico Berlinguer. A renderlo noto, su Instagram, i figli Bianca, Maria, Marco e Laura. Il tutto è accaduto nel cimitero di Prima Porta, a Roma.

“L’azione vigliacca di alcuni mascalzoni – dicono – rivela che non si tratta dell’atto di uno squilibrato, bensì di un gesto dal contenuto chiaramente politico. Ci auguriamo che vengano adottate le necessarie misure per evitare ulteriori oltraggi”.

“La tomba di Enrico Berlinguer è stata profanata ancora una volta, come scrive la figlia Bianca sul suo profilo Instagram. Un gesto insopportabile che, per la terza volta, arriva nell’arco di due mesi e a pochi giorni dall’11 giugno, quarantesimo anniversario della sua morte. Pensare che si tratti solo di atti vandalici non è più plausibile. Sono convinto che sia un gesto frutto di una chiara matrice politica ed è anche per questo che auspichiamo che il responsabile sia individuato al più presto. A nome personale, insieme a tutta la comunità di Roma Futura, esprimo la più affettuosa vicinanza alla famiglia di Enrico Berlinguer nel ricordo di un uomo e un politico di altissimo valore” dichiara il capogruppo capitolino di Roma Futura Giovanni Caudo.