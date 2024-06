Elezioni Civitavecchia, Grasso non chiude a Forza Italia ma "intendo premiare chi mi sostiene dall'inizio" • Terzo Binario News

La precisazione dei confronti degli azzurri a margine della presentazione del suo cronoprogramma triennale

“Il dialogo con Forza Italia continua ma ritengo giusto premiare chi mi sostiene dall’inizio. Sono le parole del candidato sindaco Massimiliano Grasso che oggi ha presentato il suo cronoprogramma nel caso in cui vincesse il ballottaggio delle urne con il dem Marco Piendibene.

L’esponente del centrodestra locale non ha chiuso la porta agli azzurri, anzi ha parlato di “sintonia reciproca tra noi l’area dei moderati, e con Poletti in particolare. Però non si è voluto procedere all’apparentamento formale perché questo taglierebbe parte della squadra che mi sostiene dall’inizio”.

Nella sede elettorale del candidato di centrodestra, questi ha voluto spiegare il suo cronoprogramma triennale delle opere, cioè una sorta di cosa fare, come e quando.

“La tempistica è associata ai finanziamenti e ai progetti di sicura realizzazione – ha spiegato Grasso – partendo dall’assunto che si tratta di un piano triennale che poggia sulla base del piccolo/grande e del vicino/lontano. Uno degli obiettivi immediati è lo sblocco dei 130 ettari su cui sorgerà il nuovo retroporto per farne il polo della logistica mentre la città si doterà dello sbocco sul dello scalo. Terme, usi civici e mercato sono le priorità 2024, oltre a decoro urbano e le strade di Borgata Aurelia e borgo Odescalchi”.

Nel 2025 Grasso punta sull’impiantistica sportiva, con il termine della ristrutturazione dello stadio Fattori e l’inaugurazione del nuovo PalaGrammatico, del nuovo accordo con Enel e il via alla comunità energetica, della revisione della raccolta differenziata dei rifiuti “passando alla tariffa puntuale”.

Infine nel 2026 le macroaree sono state individuate nella smart city, nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nella ristrutturazione dell’ex Italcementi, “che dovrebbe diventare un polo alberghiero”.

In ultimo Grasso ha specificato che le deleghe non verranno assegnate per settori “ma a progetti, il che serve a far funzionare meglio anche gli uffici”.

Venerdì in piazza Fratti la chiusura della campagna elettorale.