"Porte girevoli" a Tolfa: via Ciaccia, ecco De Clementi • Terzo Binario News

L’ex numero uno biancorosso si accasa al Santa Marinella, il nuovo estremo difensore arriva dall’Urbetevere; a Tarquinia resta nutrita la colonia civitavecchiese

Il mercato della Promozione comincia a farsi scoppiettante, con accordi che sembrano fatti e saltano, giocatori che si muovono inaspettatamente e conferme inattese oppure passaggi che si davano per scontati e destinazioni che cambiano.

In questo senso, è emblematico il caso di Luca Ciaccia. Il portiere nell’ultima stagione ha militato nelle fila del Tolfa e tutto faceva pensare che sarebbe rimasto in collina. Invece, a sorpresa, ecco la decisione di virare sul Cerveteri, in Prima Categoria.

E invece non sarà verdazzurra la destinazione del numero 1: infatti sta per essere formalizzato l’accordo con il Santa Marinella, dove ritroverà mister Daniele Fracassa, che lo ha allenato nella stagione 2022-2023 proprio in biancorosso.

Dunque la scelta di ritrovare un allenatore che conosce in una piazza che sta allestendo un organico di tutto rispetto. «Enrico Antonelli non rimane – spiega il ds rossoblù Stefano Di Fiordo – perché non riesce a conciliare il lavoro con gli allenamenti. Quello di Ciaccia è un profilo che piace ma non c’è ufficialità». Nella Perla si guarda a una mezzala di esperienza per il completamento del reparto.

In collina, perso Ciaccia, si guarda a un profilo giovane, individuato in Gianmarco De Clementi. Portiere civitavecchiese classe 2004 che ha giocato con l’Urbetevere nell’ultima stagione. Si potrebbe anche profilare un altro ritorno, quello di Christian Del Prete, esterno in grado di giocare anche come centrale difensivo che arriverebbe dall’Orbetello. Si spera nel recupero pieno di Omar Pastorelli mentre hanno salutato sia Matteo Piano che Federico Peluso, oltre ad Alessio Lorenzoni e Robert Taflaj.

Movimenti e “consolidamenti” anche a Tarquinia dove è nutrita la colonia civitavecchiese. Uno dei nomi di punta è quello di Luigi Trebisondi, che vestirà ancora di blugranata etrusco, così come Tommaso Gibaldo, Stefano Del Duchetto, Valerio Di Camillo. Massimiliano Gravina, Fabio Marconi e Federico Superchi sono in dubbio mentre sono stati confermati pezzi importanti come Francesco Iannilli e Luca Pugliese rimarranno ala corte di mister Fabrizio Ercolani.