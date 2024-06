Si barrica in casa con la madre • Terzo Binario News

Si è barricato in casa, nella camera da letto, con l’anziana madre. Momenti di tensione questa mattina in via Terni, a Roma. Il padre ha contattato il 112, dicendo che nell’abitazione era presente un fucile da sub.

Sul posto la Polizia e i Vigili del fuoco. Il personale giunto in soccorso è entrato da una finestra, riportando la situazione alla normalità. Nessuno è rimasto ferito, nessuna arma è stata rinvenuta.

L’uomo, secondo quanto appreso, è stato poi accompagnato in ospedale.