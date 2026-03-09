No definitivo alla realizzazione del riciclaggio della plastica nel territorio di Arlena di Castro • Terzo Binario News

Il Comitato per la salvaguardia del territorio di Arlena di Castro: “La decisione sancisce la non conformità dell’impianto alle norme paesaggistiche e urbanistiche”

Il Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Arlena di Castro accoglie con grande soddisfazione il parere NEGATIVO espresso dalla conferenza di servizi sul progetto della piattaforma per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti in località Banditaccia.

Alcuni rappresentanti del Comitato, insieme all’avvocato, erano presenti e hanno seguito tutto il dibattimento, constatando l’attenzione con cui sono state valutate le numerose criticità che abbiamo più volte segnalato negli ultimi mesi.

La decisione, che sancisce la non conformità dell’impianto alle norme paesaggistiche e urbanistiche, rappresenta un passaggio fondamentale per la tutela dell’ambiente, della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini di Arlena di Castro.

Un risultato importante, ottenuto nonostante la posizione del sindaco Cascianelli che, nel corso della seduta, ha dichiarato di non avere nulla da aggiungere se non quanto già dichiarato nelle precedenti sedute della conferenza dei servizi.

Resta, quindi agli atti la posizione espressa dall’amministrazione di “Non contrarietà” alla realizzazione dell’impianto.

Una scelta politica che continuiamo a considerare incomprensibile e distante dalle reali esigenze della comunità.

Come Comitato, ribadiamo il nostro impegno a vigilare affinché ogni futura proposta rispetti il paesaggio, la salute e l’identità del nostro paese. La tutela del territorio resta la nostra priorità.