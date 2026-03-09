“Donne in cammino” tra fede e storia: ad Allumiere il successo dell’evento nella Parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo • Terzo Binario News

In occasione dell’8 marzo, la comunità di Allumiere ha celebrato la Giornata Internazionale della Donna con l’evento “Donne in cammino: l’eredità del cielo”, tenutosi presso la Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo.

L’iniziativa, curata dalla delegata comunale Daniela Agostini, dell'”Associazione Madonna delle Grazie”, in collaborazione con il Comune, ha offerto un connubio tra spiritualità e cultura attraverso il racconto “il genio” di tre figure imprescindibili della Cristianità: Santa Chiara d’Assisi, Santa Maria De Mattias e Santa Faustina Kowalska.

Le vite e le opere delle tre Sante sono state ripercorse grazie alle voci di Anna Rita Giannini (presidente Fidapa Tolfa), Ilia Pomponi e Marina Marazzi, attraverso delle letture volte ad evidenziare un’eredità di fede, speranza e carità ancora attuale per il mondo femminile. I passaggi narrativi sono stati intervallati dalle performance della delegata comunale Daniela Agostini, che, accompagnata dal Maestro Gabriele Appetecchi, ha emozionato il pubblico con i brani “Promessa aurora”, “Rimani con me” e “Stella Polare”.

Il parroco don Roberto Fiorucci ha chiuso poi l’incontro con una lettura intensa e profonda della “Preghiera alla Vergine” di Dante Alighieri.

Presenti, tra gli altri, il sindaco Luigi Landi e l’assessore Romina Scocco, i quali, insieme al parroco, hanno espresso vivo apprezzamento per l’alta qualità e la riuscita dell’evento.