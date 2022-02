No alla discarica di Magliano Romano: oggi presidio in piazza di Valle del Tevere e Associazione Ecologica Monti Sabatini - Terzo Binario News

Anpi Flaminia Tiberina: “Nessuna nuova Malagrotta qui, difendiamo l’ambiente e la salute pubblica”

“La questione del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti è un argomento serio che va affrontato e governato con scelte non dettate dalla fretta dovuta a una emergenza generata dall’incapacità amministrativa.

Servono invece politiche serie di lungo periodo a cominciare dalla riduzione della produzione della spazzatura poi da trattare e riciclare con sistemi ecosostenibili. Tutto questo non è accaduto e non avviene nel caso di Magliano Romano dove si vuole creare una sorta di nuova Malagrotta a poca distanza dalle abitazioni, dalle falde acquifere da aziende agricole bio e dal parco di Veio senza tenere neppure in considerazione l’impatto sulla viabilità derivante dalla movimentazione dei rifiuti da Roma.

Per queste ragioni siamo al fianco della mobilitazione dei cittadini della Valle del Tevere e degli amici dell’ Associazione Ecologica Monti Sabatini – No discarica Magliano Romano avendo ben presente i principi di difesa della salute pubblica e dell’ambiente sanciti dalla nostra Costituzione”.

ANPI RETE Flaminia Tiberina

Sezione G. Matteotti – RETE ANPI Flaminia Tiberina

ANPI Fiano Romano – Sezione “Teresa Noce”

SPI CGIL VALLE DEL TEVERE -VEIO

RETE #NOBAVAGLIO – Liberi di essere informati