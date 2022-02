Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Ladispoli, una grande famiglia al servizio della città - Terzo Binario News

Intervista esclusiva della redazione di Terzobinario.it ai volontari di Fare Ambiente: lotta al degrado, tutela dell’ambiente e assistenza alla popolazione

Da sempre le realtà di volontariato sono fondamentali all’interno di ogni territorio. Lo erano in uno stato di normalità e lo sono state ancor di più da quando nella quotidianità di ogni cittadino è entrata la parola pandemia.

Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Ladispoli, una grande famiglia al servizio della città – foto di gruppo

Sul Litorale laziale, a Ladispoli per l’esattezza, ci sono le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Ladispoli, onnipresenti non soltanto nelle attività di tutela e salvaguardia ambientale, ma anche in molti altri settori.

Un vero braccio armato volontario, che con passione e altissimo senso civico si mette a disposizione per rendere la vita più facile al cittadino. Per sapere di più del grande lavoro svolto da questa grande squadra volontaria identificabile dalle pettorine verdi, la redazione di Terzobinario.it è entrata in contatto con i volontari di Ladispoli approfondendo un po di più il loro lavoro.

Come in ogni angolo d’Italia, purtroppo, anche a Ladispoli non mancano le odiose discariche abusive. In media quanti interventi effettuate al mese nel territorio?

I rifiuti abbandonati su strada sono purtroppo una piaga a cui abbiamo scelto di non abituarci attuando tutte le misure necessarie per contrastare questo terribile fenomeno. In primo luogo, attraverso corsi e vere e proprie campagne di sensibilizzazione, che nel nostro caso sono odierne perché siamo su strada ogni giorno. Crediamo nell’educazione, nella formazione dei giovani e dei più adulti, pensiamo che sia necessario sensibilizzare anche coloro che non avevano mai toccato temi come quello dell’ambiente o degli animali, ad esempio.

Le discariche abusive, i rifiuti abbandonati, costituiscono indice di mancata educazione e rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente che ci circonda. Nel nostro territorio abbiamo riscontrato una diminuzione nel numero da circa un anno, un segnale chiaro del fatto che il nostro operato giornaliero ha dato i suoi frutti. C’è ancora tanto lavoro da fare soprattutto sul versante della raccolta differenziata, in particolar modo sul ritiro del secco residuo che a Ladispoli avviene il venerdì. Purtroppo ci sono ancora diversi indisciplinati che spesso vanno ad interferire con il buon lavoro di molti.

La speranza, forse un po’ futuristica, è quella di riuscire a raggiungere un giusto equilibrio fra raccolta differenziata, utilizzo consapevole delle risorse del Pianeta, obiettivo “zero discariche abusive” e uso cosciente delle oasi ecologiche. Da parte di tutti noi Volontari di FareAmbiente Ladispoli c’è tutta la voglia di contribuire al raggiungimento degli obiettivi sia in campo ambientale che animale, per questo motivo siamo ricettivi alle segnalazioni e costantemente in opera sul territorio.

Sotto pandemia, in particolar modo durante il primo lockdown, vi siete occupati anche di dare assistenza alla popolazione in difficoltà economica a causa delle chiusure. Come avete vissuto quelle interminabili settimane?

Da Marzo 2021, quando il covid era ancora ignoto, abbiamo unitamente deciso di non fermarci. Nel periodo più brutto della pandemia, oltre ad occuparci di tutela degli animali e dell’ambiente, consegnavamo la spesa e i medicinali ai più fragili. Ognuno di noi ricorda benissimo i bustoni di spesa e le casse d’acqua portate anche al quinto piano senza ascensore, i turni di oltre 12h pur di dare una mano.

La mattina uscivamo di casa bardati dalla testa ai piedi, poi la sera, una volta rientrati a casa, iniziava il rito per disinfettarci meticolosamente. Nessuno di noi ha dimenticato i volti dei malati di covid, alcuni poi deceduti, che abbiamo visto e vegliato per ore. Sotto le loro finestre, al sole. Guanti e mascherina sul volto, abbiamo consegnato pacchi alimentari, contingentato gli ingressi degli uffici comunali e postali, dei supermercati, delle farmacie, laboratori analisi. Ci siamo occupati del ritiro dei rifiuti dei malati covid, abbiamo informato la popolazione circa il mostro che stava vivendo con noi in quel momento.

Abbiamo donato cibo, ortaggi e frutta in ingenti quantitativi ogni qual volta ci venivano donati da un’azienda agricola del territorio a noi molto cara. Con turni fuori dal normale, abbiamo provato a donare un Natale e una Pasqua dignitosi alle Famiglie trafitte dal mostro della pandemia attraverso la distribuzione dei buoni spesa. In quel periodo, abbiamo creato il gruppo Facebook “Tu me lo doni io lo regalo”, per aiutare, donando, quante più persone possibili. Un gesto sicuramente gentile nei confronti di chi ne aveva bisogno.

Purtroppo la nostra sede, molto piccola, non ci permette di fare le raccolte che vorremmo, ma ce la mettiamo comunque tutta. Anche noi eravamo lontani dal lavoro e dalle nostre famiglie ma se ci fosse chiesto di tornare indietro ognuno di noi rifarebbe quello che è stato fatto senza la minima esitazione. La vera forza è tutta qua, nell’unione, nella squadra che affronta qualsiasi avversità ed è felice di aiutare gli altri.

Cosa vuol dire essere una Guardia Ecozoofila di Fare Ambiente?

Essere una Guardia Ecozoofila di FareAmbiente Ladispoli significa essere “capitani coraggiosi”, avere un forte equipaggio e contare solo su quello. Quello che può sembrare un passatempo, per noi è una missione. Ci mettiamo al servizio della comunità, e siamo lieti di farlo, mettendo a disposizione le capacità di ognuno di noi nei vari campi creando una reazione tale da far avvicinare più persone possibili. Il nostro è un gruppo molto inclusivo: chi entra oggi fa già parte della famiglia.

Descrivi in breve il vostro gruppo. Quanti siete? Qual è la “giornata tipo” di Fare Ambiente Ladispoli? E se un lettore volesse unirsi a voi e mettersi a disposizione del territorio?

Per noi non c’è una giornata tipo, ogni giorno ci occupiamo di supporto alla popolazione perché, tra le nostre attività, rientrano anche quelle di protezione civile, tutela dell’ambiente, prevenzione del randagismo e del maltrattamento di animali. Siamo impegnati su vari fronti ma a nessuno di essi riserviamo meno spazio di altri. Ogni giorno è soltanto un nuovo capitolo da raccontare.

Chi ha il desiderio di unirsi a noi può farlo contattandoci attraverso la nostra mail ladispolifareambiente@gmail.com oppure il nostro numero cellulare, anche whatsapp, al 3911191668. A quel punto potrete prendere un appuntamento con la nostra Responsabile Francesca Belli, leader e nostro instancabile Capo Famiglia.