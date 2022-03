No al deposito nazionale di rifiuti radioattivi, il sindaco di Montalto: "Pronti a ogni azione" - Terzo Binario News

Deposito nazionale rifiuti radioattivi, il sindaco Sergio Caci: “Siamo pronti a mettere in campo qualsiasi azione politica e legale per evitare che il progetto”.

Sogin con una nota fa sapere che “sulla base degli esiti della consultazione pubblica, compreso il Seminario Nazionale svolto dal 7 settembre al 15 dicembre scorso, sta predisponendo la proposta di Carta Nazionale Aree Idonee (CNAI), che sarà trasmessa al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) entro il 15 marzo prossimo.

Dopo alcuni passaggi autorizzativi, che vedranno protagonista anche l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), il MiTE di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, approverà la CNAI, che sarà pubblicata. A quel punto, le Regioni e gli Enti locali potranno esprimere le proprie manifestazioni d’interesse, non vincolanti, ad approfondire ulteriormente l’argomento”.

“Siamo pronti a mettere in campo qualsiasi azione politica e legale per evitare che il progetto venga realizzato a Montalto e Pescia e nel resto della Tuscia – dichiara il sindaco Sergio Caci-. Mi sono già sentito con i nostri tecnici e i sindaci dei comuni di Tessennano, Tuscania e Ischia di Castro che hanno presentato insieme a noi le osservazioni e provvederò a interfacciarmi con gli altri amministratori dei comuni della provincia di Viterbo”.