Nipotina di 2 anni e la nonna aggredite dai cani ad Anguillara • Terzo Binario News

È successo in via di Monte Pendola, sono state portate dai sanitari in due ospedali romani

Aggressione di due cani alle 11 in via di Monte Pendola ad Anguillara Sabazia due animali, tra cui un pastore tedesco, hanno aggredito una bambina di due anni e sua nonna.

I cani sono di proprietà della nonna. La bimba, a seguito delle ferite riportate, è stata elitrasportata dal 118 presso Policlinico Gemelli in prognosi riservata. L’anziana sarà trasportata presso l’ospedale San Camillo.

L’aggressione è avvenuta a casa dei nonni della bambina che l’accudivano mentre i genitori erano a lavoro.

Sul posto carabinieri di Bracciano, carabinieri forestali, polizia locale, vigili del fuoco e sanitari. I cani sono stati messi in sicurezza e sono in corso le operazioni di recupero in corso.