Niente Palio Marinaro, sì al concorso fotografico - Terzo Binario News

“Come riferito in un precedente comunicato, purtroppo anche questo anno il Palio Marinaro in onore di S. Fermina, programmato per i gg. 17-18 Aprile 2021, non potrà essere disputato causa disposizioni governative emanate per fronteggiare la emergenza nazionale dovuta al Covid-19.

Per mantenere viva una delle tradizioni cittadine più antiche ed amate, la ASD Mare Nostrum 2000, organizzatrice del Palio Marinaro di Civitavecchia, ha inteso indire un concorso fotografico on-line dal titolo: ”Il Palio Marinaro in uno scatto”.

Chiunque volesse partecipare dovrà inviarci in privato alla e-mail della Associazione marenostrum2000@hotmail.it una sola foto originale, scattata durante le precedenti edizioni, indicando nome, cognome e recapito telefonico, congiuntamente ad una liberatoria che consenta di pubblicare le foto inviate.

Sarà possibile inviarci le foto dal gg. 22 Marzo 2021 fino alle ore 12,00 di domenica 11 Aprile 2021. A partire dalle ore 16,00 dello stesso giorno, procederemo a pubblicare le foto sula pagina FB del Palio Marinaro Civitavecchia. Sarà possibile votare fino alle ore 18,00 del 17 Aprile 2021. Saranno premiate le prime tre foto che avranno ricevuto più “likes”. Il nome dei tre vincitori saranno comunicati Domenica 18 Aprile 2021 sulla pagina FB del “Palio Marinaro Civitavecchia”.

I premi in palio sono:

– 1° premio: cesto di prodotti tipici locali stagionali offerti dalla Tenuta del Gattopuzzo “Il Tuo Orto in Città-Agricoltura in Movimento”;

– 2° premio: fritto pazzo da asporto (salvo nuove disposizioni anti covid) offerto dal Ristorante Dolce & Salato della Lady chef Patrizia Manunza;

– 3° premio: pinsa da asporto (salvo nuove disposizioni) offerto dalla pizzeria Red Carpet.

I premi potranno essere ritirati c/o Tenuta del Gattopuzzo Agricoltura in movimento-Il Tuo Orto in Città. nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. La data e l’ora del ritiro saranno comunicati successivamente.

Per maggiori informazioni telefonare al n. cell. 3358444497 oppure inviare una e-mail all’indirizzo mail: marenostrum2000@hotmail.it “

Il PRESIDENTE ASD MARE NOSTRUM 2000 Sandro CALDERAI