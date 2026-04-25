Sulla A12 chiude il tratto tra Fregene-Maccarese e Torrimpietra verso Civitavecchia • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Fregene Maccarese e Torrimpietra, verso Civitavecchia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Fregene Maccarese, percorrere via Tre Denari, la SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra.
Chi proviene dalla Roma-Fiumicino, potrà immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), percorrere la SS1 Aurelia ed entrare in A12 a Torrimpietra.