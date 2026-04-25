Investita sulle strisce da uno scooter sull'Aurelia, grave una ragazza di Santa Marinella • Terzo Binario News

L’incidente nei pressi del civico 589, l’elisoccorso arrivato a Civitavecchia

Incidente grave a Santa Marinella, in via Aurelia presso il civico 589, all’altezza del Maiorca.

Secondo alcuni testimoni, una ragazza è stata investita sulle strisce mentre portava a spasso il cane.

A travolgerla uno scooter. Dapprima portata al San Paolo di Civitavecchia, successivamente è stato fatto arrivare l’elisoccorso.

Dicono alcuni santamarinellesi: “Siamo tutti sotto shock e il pensiero va a lei, purtroppo con notizie che sembrano molto gravi.

Santa Marinella è attraversata per intero da una strada fondamentale che, di fatto, divide la città in due, ma continua a essere percorsa come fosse un’autostrada. Il risultato è evidente: pericolo costante per pedoni, famiglie e residenti.

Serve un cambio di passo immediato sulla sicurezza stradale: – limite dei 30 km/h su tutto il tratto urbano dell’Aurelia:

– controlli seri con telecamere e sistemi di rilevazione della velocità

– attraversamenti pedonali più sicuri, illuminati e ben visibili

– interventi strutturali nei punti più critici (come rotatorie), a partire dall’ingresso nord lato Civitavecchia

Quel tratto viene percorso troppo spesso a velocità folli, e lo stesso vale per l’accesso al lungomare, frequentato ogni giorno da persone e famiglie che fanno sport.

Non è una battaglia contro chi guida, ma una scelta di civiltà per proteggere la vita.

La sicurezza non può più aspettare”.