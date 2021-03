La maggioranza di Civitavecchia: "Fdi isolata, buona opposizione e arrivederci al 2024" - Terzo Binario News

“Dopo le foto con il segretario Pd e i comunicati congiunti con sinistra e 5 stelle, Fratelli d’Italia si riscopre di destra per un’ora, ma gli basta per dare lezioni agli altri, quando non addirittura etichette da “poltronari”.

Tutto questo astio perché si è detto a chiare lettere che è finito il tempo di fare campagne elettorali con Csp? Pazienza… non ci interessa poi molto. Quel che ci interessa è dire a costoro che la maggioranza Tedesco gode di ottima salute e non sono certo i giochini resi possibili alle opposizioni dalle difficoltà delle riunioni in modalità on line a cambiare questa realtà.

Correggeremo presto anche le sbavature del regolamento comunale che consentono (in barba allo statuto) a chi è minoranza di ostacolare fino a condizionarlo la maggioranza, che ha il diritto e il dovere di lavorare. Se poi Fratelli d’Italia vuole continuare con la sua politica di basso accattonaggio politico, continui pure. Non serve essere fini osservatori per accorgersi che in tutta la provincia di Roma Fdi sta cercando di rompere le uova nel paniere al centrodestra: da Civitavecchia a Ladispoli a tanti altri centri.

Altro che destra, quindi: questo è un chiaro disegno politico che sta portando quel partito ad un isolamento che oggi è sotto gli occhi di tutti. Ci può dispiacere, ma non possiamo che prenderne atto. Nel frattempo, però, li rassicuriamo: nonostante gli ingenti sforzi che qualcuno cerca di mettere in campo, il mandato di Tedesco giungerà al suo termine naturale. A loro l’augurio di fare buona opposizione e arrivederci alle elezioni del 2024″.

Forza Italia – Lega – Lista Tedesco – Gruppo misto