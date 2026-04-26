Rischia di annegare a Trevignano, salvata da un militare a pesca • Terzo Binario News

(Agenzia_Nova) – Un militare dell’esercito è intervenuto per salvare una donna in difficoltà e a rischio annegamento nel lago di Bracciano presso Trevignano, in provincia di Roma.

In particolare la donna, a seguito di una nuotata nelle acque del lago, non riusciva a rientrare a riva.

Il militare, libero da servizio e intento a pescare, avvertito il pericolo, si è tuffato nel lago per recuperare la donna e riportarla a riva.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e gli operatori sanitari, che hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma per le cure del caso.