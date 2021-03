Il Comune di Civitavecchia aderisce alla “Giornata della Gentilezza ai nuovi Nati” - Terzo Binario News

Il Comune di Civitavecchia ha aderito alla “Giornata della Gentilezza ai nuovi Nati”, in programma domenica 21 marzo. Si tratta di una iniziativa che sta coinvolgendo numerosi enti locali, tesa a sviluppare pratiche di accoglienza e sostegno alle famiglie con nuovi arrivi.

Così facendo Civitavecchia entra nella rete comunitaria di Costruiamo Gentilezza, coordinata dall’associazione Cor et Amor, che ha come obiettivo costruire pratiche di gentilezza per accrescere il benessere della comunità mettendo al centro i bambini. Pur osservando gli obblighi connessi all’emergenza sanitaria nazionale in atto, sarà possibile mettere in campo fin dal 2021 alcune iniziative.

Innanzitutto, il Sindaco Ernesto Tedesco ha incaricato l’Assessore Cinzia Napoli di seguire, nel quadro della delega ai Servizi sociali, le iniziative legate alla Gentilezza ai nuovi Nati. È prevista la consegna di una Chiave della gentilezza simbolica ai Servizi demografici del Comune, ringraziando gli uffici per la cura che mettono nel seguire le pratiche relative ai nuovi nati e per trasmettere tali pratiche all’utenza.

Una piccola cerimonia sarà inoltre tenuta il 21 marzo, in occasione della Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati, insieme ad un appello alla cittadinanza. Dichiara il Sindaco Tedesco: “Di gentilezza abbiamo bisogno tutti, ma un pensiero particolare va rivolto ai nuovi nati e alle loro famiglie: costruire una comunità che sia a misura di bambino rappresenta una sfida che ogni Amministrazione deve raccogliere”.

Conclude l’Assessore Cinzia Napoli: “Intendo assumere con la massima responsabilità l’impegno di Assessore alla Gentilezza, in quanto va introdotta una sensibilità sempre più spiccata verso le giovani generazioni: le istituzioni devono chiedersi sempre cosa possono fare per le famiglie che si allargano, e non soltanto quando sussistono emergenze”.