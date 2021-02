Niente Palio di Santa Fermina il 17 e 18 aprile 2021 - Terzo Binario News

Si comunica che il C.D. della ASD Mare Nostrum 2000, organizzatrice del Palio Marinaro di Civitavecchia, nella seduta del 11 febbraio u.s. ha deliberato, con suo grande rammarico, che la manifestazione del Palio Marinaro in onore di S. Fermina, che si sarebbe dovuta svolgere nelle date già programmate del 17-18 Aprile 2021, non si potrà svolgere nei modi previsti dalla bozza di programma approvata in sede di assemblea dei soci del 16/10/2020 in presunzione di effettivo svolgimento, salvo limitazioni e vincoli imposti dalle normative emanate in sede di lotta alla emergenza nazionale COVID-19.

Ricordiamo che detto programma prevedeva in sintesi:

Le gare sportive:

42° Palio Marinaro di Santa Fermina tra gli otto Nuovi Rioni Storici della città cat. Senior e Jumior m/f ;

cat. Senior e Jumior m/f 13° Palio Marinaro dei “Tre Porti” tra le marinerie di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta open alle marinerie del litorale laziale, toscano e campano cat. Senior e Junior m/f.

Gli annessi progetti culturali e sociali nonché importanti eventi a corollario:

“Il Canottaggio contro l’abbandono Sportivo Precoce” per contrastare il Drop-out Giovanile e vecchie e nuove dipendenze, riservato agli Istituti sup. di 2° grado.

“ Un Aquilone Per Rione” riservatoalla scuola primaria;

riservatoalla scuola primaria; “ Pagaiando col Palio Marinaro” pagaiata dimostrativa di Dragon Boat :

pagaiata dimostrativa di Dragon Boat Il Corteo Storico del Palio;

Il Concorso “La Donna del Palio Marinaro”,

Il Concorso per la realizzazione del “Damasco 2021”;

Mostra Fotografica Antologica del Palio Marinaro , Collettiva di pittura ed Estemporanea di pittura ;

, ; Il “Torneo di Calcio Balilla” per finalità benefiche

Si comunica, infine, che verrà comunque preso in considerazione il monitoraggio dello sviluppo della situazione pandemica al fine di valutare le migliori iniziative da mettere in atto per tenere viva l’attenzione sul Palio Marinaro e tra queste anche la possibilità che il medesimo venga differito ad altra data.

Stessa condotta sarà adottata per tutte le altre iniziative e partecipazioni a carattere promozionale e non a seguire, per le quali anche per queste si valuterà in seguito in base alla situazione pandemica”.

Il PRESIDENTE MARE NOSTRUM 2000

Sandro CALDERAI