Niente "compleanno" per Caravaggio a Ladispoli • Terzo Binario News

Il presidente dell’associazione Luigi Mataloni si scusa “per l’inaspettato, ma doveroso, annullamento dell’evento”

“Dopo aver preso in esame la situazione e considerando il contesto inaspettato che ci ha forzato a fare il punto della situazione, siamo costretti, davvero a malincuore, ma per doveroso rispetto, ad annullare l’evento dedicato al Caravaggio sul quale stavamo lavorando.”

A parlare è il presidente, Luigi Mataloni, dell’associazione L’Ultimo Approdo di Caravaggio che si scusa per l’annullamento dell’iniziativa riguardante la ricorrenza del compleanno dell’artista.

L’associazione, che si è presentata da pochi mesi sul territorio di Ladispoli ha già messo in campo una serie di eventi, tutti mirati a ricordare e sottolineare il grande valore dell’aspetto artistico del pittore Michelangelo Merisi nato a Milano il 29 settembre 1571 e che approdò, nel suo ultimo viaggio proprio a Palo, nell’odierna Ladispoli, dove trovò la morte in circostanze che, gli storici e gli esperti del settore, stanno rivedendo e documentando. L’associazione l’Ultimo approdo del Caravaggio si sta facendo portavoce di quanti sostengono che, gli ultimi giorni dell’artista siano stati vissuti dal pittore a Palo e non, come attualmente ritenuto, a Porto Ercole.

“Questo imprevisto cambio di programma, che ci vede obbligati a cancellare, all’ultimo minuto, l’evento dedicato al compleanno del Caravaggio” continua il presidente Mataloni “è dovuto a serie problematiche non dipendenti dalla nostra volontà che ci impediscono quella serenità d’animo che richiede l’evento. Certi della comprensione di quanti attendevano l’iniziativa.