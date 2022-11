I mezzi Acea stazionano in piazza Vivaldi e via Rossini

Acea Ato 2 comunica che il consorzio Acquedotto Medio Tirreno ha individuato un danno sulla condotta che serve la zona Filtri-Aurelia.

E’ stato predisposto un servizio di autobotte in stazionamento presso piazza Vivaldi e via Rossini (angolo via D’Arezzo).