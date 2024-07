Niente acqua a Santa Marinella, ecco dove si piazzano le botti • Terzo Binario News

Acea Ato 2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, dalle ore 22:00 di martedì 2 alle ore 21:00 di mercoledì 3 luglio si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nell’intero territorio comunale.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:spedale Pediatrico Bambino Gesù Sede Santa Marinella, Casa dell’acqua Acea Via delle Colonie 67A, Croce Rossa Italiana – Comitato di S. Severa – S. Marinella – Via Zara SNC, Santa Severa RM, Eurospin – via Valdambrini;

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.