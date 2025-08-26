Niente acqua a Civitavecchia, tantissime lamentele da San Liborio • Terzo Binario News

Era stato annunciato diversi giorni fa ma il fermo idrico programmato ha messo lo stesso in ginocchio una buona fetta di Civitavecchia specie la zona di San Liborio.

Tantissime le lamentele, specie da parte di chi accudisce parenti disabili con conseguenze facilmente immaginabili.

Acea aveva annunciato la chiusura diverso giorni fa per mettere in funzione il nuovo collettore di via Terme di Traiano e ha predisposto anche quattro autobotti fra via Isonzo e zona Tribunale ma è stato del tutto insufficiente.

Numerose le chiamate all’azienda idrica e critiche feroci verso il Pincio, per non aver premuto su Acea quando è stato chiaro che il disagio era diventato ingestibile.