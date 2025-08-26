Convegno sulla pace a Ladispoli, "successo inatteso" • Terzo Binario News

“Nessuno avrebbe scommesso un soldo sulla così ampia partecipazione del pubblico al Convegno sulla Pace di sabato 23; un pomeriggio d’estate caldissimo nel Teatro Vannini di Ladispoli senza aria condizionata!

La gente, invece di stare sulla spiaggia a godersi la brezza marina e rinfrescarsi facendosi il bagno a mare, ha preferito informarsi sulle possibilità di costruire una cultura di Pace; più di 80 persone hanno ascoltato le relazioni, i canti e le musiche in uno scenario molto accogliente grazie all’esposizioni di quadri e sculture.

Tutti gli ambienti aperti al pubblico sono stati utilizzati per la mostra artistica coordinata da Andrea Cerqua e dall’Associazione Donna di Ladispoli.

Già il fatto che il Convegno si sia trasformato in Festival fa capire quanto desiderio di Pace esiste tra la gente e quanta volontà è presente nelle persone sensibile nel voler dare il proprio contributo affinché tutti i popoli del Mondo possano godere della Pace e della Libertà di esistere.

L’interesse per gli argomenti trattati da: dr. Benito Corradini, Cav. Diego Corrao, dr.ssa Valentina Lisio, dr.ssa Maria Gabriella Lavorgna e Prof.ssa Chiara Luzi, moderati dallo scrivente, è stato così grande che nei 45 minuti dedicati alle domande dal pubblico, 2/3 dei partecipanti era ancora in sala dopo due ore e mezzo di conferenza e di condizioni climatiche estreme! Una partecipazione eccezionale, un coinvolgimento straordinario e tanta voglia di creare ambienti sani, belli pieni di possibilità di interazioni positive. Molti si sono complimentati con i relatori, hanno ringraziato gli organizzatori, p.es. Maria Teresa Corrao per citare uno dei tanti, per lo spiraglio aperto su un mondo miglio al quale tutti vorrebbero dare una mano per realizzarlo al più presto possibile.

L’esigenza di comprendere sempre di più i meccanismi fallimentari delle organizzazioni internazionali e come poter agire da singolo cittadino o in forma aggregata per costruire una società pacifica in cui i diritti umani sono garantiti dalla capacità delle persone ad agire correttamente, nel rispetto della legge e nell’attuazione di quei valori etico morali è stato il filo conduttore anche degli interventi dal pubblico.

Una perfetta sintonia tra relatori, musicisti (si ringrazia i fratelli F. e P. Caltagirone che si sono esibiti al pianoforte) , i tantissimi artisti (citarli tutti in questo momento è impossibile, ma che durante il convegno hanno avuto il giusto spazio) e pubblico hanno creato un’atmosfera leggera e serena, riempendo il teatro Vannini di Ladispoli di un’Energia costruttiva, in cui tutti hanno dato il proprio contributo e tutti vorrebbero partecipare ancora ad un evento pubblico in cui la solidarietà da la forza per credere nel progetto di Pace ed a dare continuazione all’iniziativa dei “Colloqui di Pace” per proseguire questa esperienza positiva e costruttiva. Già nell’organizzare il Convegno sulla Pace ci sono state tante richieste da parte di relatori che non hanno trovato spazio sabato scorso, essi, ovviamente, potranno dare in futuro il loro contributo, per creare sempre di più quei momenti e spazi nella società per parlare ed agire in Pace, coinvolgere sempre più persone ed aumentare la speranza di Pace affinché anche i politici restino toccati promuovendolo a livello istituzionale.

Colgo l’occasione per ringraziare ancora il Sindaco dr. A. Grando, l’Assessore alla Cultura dr.ssa Margherita Frappa, la Giunta per il patrocinio operoso concesso, e tutto lo staff coordinato dalla dr.ssa Lia Senzamici che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento che segna un nuovo passo nella storia socio-culturale di Ladispoli”.

Raffaele Cavaliere