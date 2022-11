Libri, a Tolfa slitta la presentazione con Gaja Cenciarelli • Terzo Binario News

Era tutto pronto per l’incontro con Gaja Cenciarelli, attesa per oggi pomeriggio al Polo culturale di Tolfa per la presentazione del suo libro “Domani interrogo”, (Marsilio), organizzata dal Gruppo di lettura della biblioteca comunale, ma la scrittrice ha avuto un problema imprevisto ed ha dovuto annullare l’impegno.

La presentazione è stata quindi spostata a domenica 11 dicembre, alle ore 11,30.

L’incontro è aperto a tutti. In particolare, naturalmente, sarano presenti i partecipanti al gruppo di lettura che hanno già letto e discusso tra loro il libro che racconta dell’avventura dell’autrice, dietro la cattedra in una scuola della periferia romana, ed sono pronti ad “interrogare” la professoressa sulla sua opera.

Quello con la Cenciarelli è l’ultimo incontro del ciclo che il Gruppo tolfetano ha organizzato con firme di pregio della letteratura femminile italiana.