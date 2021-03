"Nessuno ha avvertito Cerveteri": salta la Commissione congiunta Servizi Sociali - Terzo Binario News

Furiosa l’opposizione di Ladispoli: “Comportamenti al limite dell’imbarazzante”

“La Commissione servizi sociali di Ladispoli congiunta con il comune di Cerveteri non si è tenuta in quanto nessuno, né l’assessore Cordeschi né il Presidente della commissione, ha avvisato i commissari del comune Cerite.

Convocata per svolgersi on line si è trasformata, con scarso preavviso e informalmente, in una riunione in presenza, non permettendo ad alcuni consiglieri di partecipare.

Si doveva discutere dell’andamento dei progetti distretto socio-sanitario, ma l’assenza dei rappresentanti del Comune di Cerveteri ed errori sulla convocazione dei consiglieri di Ladispoli hanno consentito – grazie al senso di responsabilità dei consiglieri di opposizione – solo di fissare una nuova convocazione per il 30 marzo p.v..

Siamo rammaricati che temi seri e appuntamenti importanti siano trattati con superficialità dai rappresentanti dell’Amministrazione Grando nei servizi sociali, e allo stesso tempo siamo preoccupati dal fatto che a breve Ladispoli sarà capofila del distretto e non possiamo né consentire, né tollerare questo tipo di modalità e comportamenti al limite dell’imbarazzante.

Comportamenti che alla fine si riflettono negativamente sugli utenti e le loro famiglie”.

Giuseppe Loddo – Consigliere Comunale Movimento Civico “Si Può Fare”

Movimento Civico “Ladispoli Città” – Trani Eugenio. Concetta Palermo. Ida Rossi

Movimento Civico “Insieme per Ladispoli” – Fabio Ciampa

Movimento 5 Stelle – Francesco Forte, Gennaro Martello

Partito Democratico – Federico Ascani, Marco Pierini