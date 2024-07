Nel weekend di Allumiere la Notte del Buttero e la Sagra del Contadino • Terzo Binario News

Alla Cavaccia tre serate tra la tradizione equestre e il buon cibo con gli stand della contrada La Bianca

Nella suggestiva cornice del campo sportivo-equestre della Cava Gangalandi si svolgerà venerdì 19 luglio dalle ore 21.00 la Notte del Buttero, giunta alla sua XVIII edizione.

Come ogni anno squadre composte di tre butteri e tre cavalli si sfideranno in una coinvolgente gara di abilità, destrezza e velocità. “La Notte del Buttero è un appuntamento importante per la nostra comunità – dicono gli organizzatori -Comune, Università Agraria di Allumiere e Associazione Nazionale Cavallo Tolfetano sono fiere di collaborare con alcune delle realtà più attive nel territorio del mondo del cavallo per far rivivere, almeno per una notte, la leggendaria figura del Buttero allumierasco”.

Le squadre di cavalieri e amazzoni provengono da tutto il circondario per sfidarsi in due prove che mettono alla prova le abilità necessarie nel lavoro del buttero e le qualità di resistenza e forza dei tipici cavalli maremmani, da sempre bellissimi e infaticabili compagni dei butteri.

Nel primo gioco le squadre si affronteranno in uno slalom a staffetta con varie tipologie di ostacoli: fantoccio con l’anello, siepe, arco di fuoco, salti, cancello.

Il secondo gioco è il classico gioco di velocità del cappello, dove cavalieri di due squadre si sfideranno creando uno spettacolo attraente e vorticoso.

Nell’adiacente zona del Campo Sportivo Comunale sarà in pieno svolgimento la Sagra del Contadino, a cura della Storica Contrada La Bianca presso i cui stand sarà possibile degustare i prodotti e i piatti tipici della tradizione culinaria allumierasca.

Per ogni informazione è possibile contattare l’organizzazione ai numeri 3290649041 o 3490915001