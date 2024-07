Chiusa la tre giorni musicale di Allumiere • Terzo Binario News

“Si è appena conclusa una tre giorni entusiasmante per il Comune di Allumiere e per gli Amici della Musica.

Abbiamo, infatti, avuto il piacere di ospitare presso le nostre famiglie una strepitosa compagine musicale, proveniente dal Belgio, più precisamente da Peer, cittadina della provincia fiamminga del Limburgo belga.

La Koninkljike Harmonie van Peer nasce circa 150 anni fa ed ha una gloriosa storia di partecipazioni a concorsi, l’ultimo dei quali nel 2023, quando ha raggiunto il prestigioso secondo posto al Campionato europeo per orchestre ad Amiens in Francia.

Siamo venuti in contatto con questa splendida realtà musicale attraverso il suo Maestro Direttore, Kevin Houben, che la dirige dal 2015. Il M° Houben è un compositore di fama mondiale , con master in tromba, musica da camera, armonia, polifonia… i suoi lavori vengono eseguiti in tutto il mondo e dirige grandi orchestre.

Lo scorso anno è stato membro di giuria nel VII Concorso internazionale di Composizione per Marce “Città di Allumiere”, e da allora, è iniziata una forte collaborazione con Gli Amici della Musica, si è instaurato un vero rapporto di sincera amicizia che ci ha portato ad organizzare questo scambio musicale tra Allumiere e Peer.

Gli amici belgi sono arrivati mercoledì 10 luglio e nella serata di giovedì 11 Luglio, presso il parco del Risanamento le due Bande si sono esibite in un bellissimo concerto alla presenza di tanto pubblico , del Sindaco Landi e delle autorità convenute. Presente la Fondazione Ca.Ri.Civ. con la Presidente Gabriella Sarracco e il Vicepresidente Valentino Carluccio, la Sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio e l’On. Alessandro Battilocchio.

Proprio grazie all’interessamento dell’Onorevole Battilocchio , l’Associazione Amici della Musica, è riuscita ad organizzare un concerto della Koninkljike Harmonie van Peer diretta dal M° Kevin Houben a Palazzo Montecitorio, il 12 luglio alle ore 17,00 presso la magnifica Sala della Regina, in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini.

“Ognuno di noi ricorda qualcosa di Puccini , lo porta dentro a prescindere da quale sia il suo rapporto con la musica. Nella sua straordinaria opera si sono unite la vita e la morte, l’amore e la passione. Puccini ha il dono particolare di lasciare un’impronta in chiunque lo ascolti”. Con queste parole la Segretaria di Presidenza Annarita Patriarca ha dato il via all’evento. E’ poi intervenuto l’On. Battilocchio ricordando la lunga collaborazione che lo lega agli Amici della Musica di Allumiere, con i quali aveva già organizzato due importanti appuntamenti all’interno di Palazzo Montecitorio, un Concerto in occasione del Centenario della fine della Grande Guerra, tenutosi nella sala del Cenacolo e la presentazione ufficiale del V Concorso Internazionale di marce, addirittura nella splendida cornice della Sala della Lupa.

Proprio per ringraziare l’On. Battilocchio per il suo continuo interessamento alle attività degli Amici della Musica, La Presidente Stefania Cammilletti e il M° Manuel Pagliarini gli hanno consegnato una targa da parte dell’Associazione tutta.

Il concerto ha riscosso grande apprezzamento da parte di un pubblico attento e competente. Molti i musicisti presenti in sala, tra loro il M° Col. Leonardo Laserra Ingrosso, direttore della banda della Guardia di Finanza e il M° Col. Massimo Martinelli, direttore della banda dell’Arma dei Carabinieri.

Il programma di sala ha spaziato tra vari generi musicali con brani conosciutissimi e assai coinvolgenti. Un particolare brano è stato orchestrato su due tra le più famose arie composte da Puccini, "E lucean le stelle" da Tosca , e " Nessun dorma " da Turandot, suscitando forti emozioni. Al termine del Concerto la banda belga ha donato all'On. Battilocchio un piccolo presente, per ringraziarlo della grande occasione e del grande onore a loro offerti.

Siamo venuti in contatto con questa splendida realtà musicale attraverso il suo Maestro Direttore, Kevin Houben, che la dirige dal 2015. Il M° Houben è un compositore di fama mondiale , con master in tromba, musica da camera, armonia, polifonia… i suoi lavori vengono eseguiti in tutto il mondo e dirige grandi orchestre. Lo scorso anno è stato membro di giuria nel VII Concorso internazionale di Composizione per Marce “Città di Allumiere”, e da allora, è iniziata una forte collaborazione con Gli Amici della Musica, si è instaurato un vero rapporto di sincera amicizia che ci ha portato ad organizzare questo scambio musicale tra Allumiere e Peer. Gli amici belgi sono arrivati mercoledì 10 luglio e nella serata di giovedì 11 Luglio, presso il parco del Risanamento le due Bande si sono esibite in un bellissimo concerto alla presenza di tanto pubblico , del Sindaco Landi e delle autorità convenute. Presente la Fondazione Ca.Ri.Civ. con la Presidente Gabriella Sarracco e il Vicepresidente Valentino Carluccio, la Sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio e l’On. Alessandro Battilocchio.

Proprio grazie all’interessamento dell’Onorevole Battilocchio , l’Associazione Amici della Musica, è riuscita ad organizzare un concerto della Koninkljike Harmonie van Peer diretta dal M° Kevin Houben a Palazzo Montecitorio, il 12 luglio alle ore 17,00 presso la magnifica Sala della Regina, in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini.

“ Ognuno di noi ricorda qualcosa di Puccini , lo porta dentro a prescindere da quale sia il suo rapporto con la musica. Nella sua straordinaria opera si sono unite la vita e la morte, l’amore e la passione. Puccini ha il dono particolare di lasciare un’impronta in chiunque lo ascolti”. Con queste parole la Segretaria di Presidenza Annarita Patriarca ha dato il via all’evento. E’ poi intervenuto l’On. Battilocchio ricordando la lunga collaborazione che lo lega agli Amici della Musica di Allumiere, con i quali aveva già organizzato due importanti appuntamenti all’interno di Palazzo Montecitorio, un Concerto in occasione del Centenario della fine della Grande Guerra, tenutosi nella sala del Cenacolo e la presentazione ufficiale del V Concorso Internazionale di marce, addirittura nella splendida cornice della Sala della Lupa.

Proprio per ringraziare l’On. Battilocchio per il suo continuo interessamento alle attività degli Amici della Musica, La Presidente Stefania Cammilletti e il M° Manuel Pagliarini gli hanno consegnato una targa da parte dell’Associazione tutta.

Il concerto ha riscosso grande apprezzamento da parte di un pubblico attento e competente. Molti i musicisti presenti in sala, tra loro il M° Col. Leonardo Laserra Ingrosso, direttore della banda della Guardia di Finanza e il M° Col. Massimo Martinelli, direttore della banda dell’Arma dei Carabinieri.

Il programma di sala ha spaziato tra vari generi musicali con brani conosciutissimi e assai coinvolgenti. Un particolare brano è stato orchestrato su due tra le più famose arie composte da Puccini, “E lucean le stelle” da Tosca , e “ Nessun dorma “ da Turandot, suscitando forti emozioni. Al termine del Concerto la banda belga ha donato all’On. Battilocchio un piccolo presente, per ringraziarlo della grande occasione e del grande onore a loro offerti”.

Comune di Allumiere