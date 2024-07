Al Claudio di Tolfa applausi per il documentario "Il Torneo dei Butteri" • Terzo Binario News

Grande partecipazione di pubblico alla proiezione del documentario “Il Torneo dei Butteri” che si è svolta domenica 14 luglio al Teatro Claudio di Tolfa.

Oltre i rappresentanti della Proloco che ha organizzato l’evento, il presidente Felice Tidei, la vicepresidente Angela Ceccarelli e il consigliere Mauro Testa, erano presenti la sindaca Stefania Bentivoglio, il Presidente della Università Agraria Giulio Onori e altri componenti del Consiglio comunale, della Protezione Civile e dei vari Rioni di Tolfa, butteri anziani e giovani.

Ha presentato il documentario il presidente Tidei, il quale ha ricordato che quest’anno si svolge la 34^ edizione del Torneo dei Butteri fase rionale e la 54^ edizione di quella regionale.

“Giungendo a Tolfa dalle varie strade di accesso sono visibili i cartelli con la scritta Tolfa città del Cavallo – ha detto -. Tolfa è conosciuta in tutta Italia per dare il nome ad una razza di cavalli denominata il Cavallo Tolfetano ed è ufficialmente riconosciuta come Città del Cavallo in quanto è capace di tenere in vita allevamenti di cavalli autoctoni e i settori artigianali del paese con la produzione della sella maremmana in puro cuoio, dei finimenti e dell’abbigliamento oltre che della famosissima borsa Catana conosciuta come “la Tolfa”. Già nel 1898 nel primo numero di un giornalino “La Rocca” ,che veniva pubblicato fino alla fine del 1900 inizio 2000, si parlava dei “Nostri Cavalli” sempre e dovunque ricercati conoscendo i grandi pregi che avevano per l’uso nelle aziende rurali”.

“Fin da quando ho preso la gestione della Proloco tre anni fa insieme alla vicepresidente Angela Ceccarelli e a Mauro Testa – ha continuato Tidei – ho pensato a come riportare agli antichi fasti e importanza non solo locale il Torneo dei Butteri che nella storia tolfetana risaliva al lontano 1968 quando fu ideato e importato dal buttero Roberto Perfetti (detto Pedalino) e dal maestro Rocchi. La Proloco ha assunto, con un po’ di fatica e lavorando sodo, di nuovo il ruolo di organizzatore dei due tornei, Rionale e Regionale, con la collaborazione dei Rioni di Tolfa a cui da poco si e’ aggiunto anche quello del Battaglione di Santa Severa Nord. Abbiamo poi ritenuto opportuno realizzare un filmato sulla storia cinquantennale del Torneo dei Butteri ottenendo un finanziamento della Regione Lazio. In esso si ripercorrono le varie fasi del torneo con interviste ai butteri partecipanti, alle persone che ne hanno fatta la storia, e ai butteri contemporanei.” Le difficoltà di reperire registrazioni video di più di cinquantanni fa e di assemblarle sono state illustrate dal regista del documentario Luigi Sestili che ha realizzato insieme a Bibi Antonacci, per conto della Associazione Mirror Media, il documentario.

Nella sua relazione Sestili ha affermato che “Il Torneo dei Butteri di Tolfa non è solo una competizione, è un simbolo del nostro patrimonio, della nostra identità delle nostre tradizioni. Speriamo che questo documentario vi emozioni e vi faccia sentire ancora più orgogliosi di essere parte della Comunità di Tolfa”.

In effetti molti dei presenti si sono emozionati nel rivedere le competizioni degli anni ’70 e dei giorni attuali tanto che alla fine della proiezione è scattato un lunghissimo applauso e sono stati moltissimi i ringraziamenti per l’opera realizzata dal montaggio degli spezzoni di video, in normal otto sia attuali, da Bibi Antonacci.