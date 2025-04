L’app Where Are U e la funzione “SOS Polizia Locale” dell’app Municipium presentate a Ladispoli • Terzo Binario News

“In un’emergenza, tutti devono poter comunicare. Anche chi non sente, anche chi non parla. La sicurezza è un diritto, non un privilegio”.

Con queste parole Marco Cecchini, delegato del sindaco Alessandro Grando al progetto “Ladispoli una città che sa ascoltare”, ha annunciato che sabato 10 maggio presso l’Aula Consiliare del Comune di Ladispoli si terrà un incontro per la presentazione di due progetti fondamentali per l’inclusione delle persone sorde: l’app Where Are U e la funzione “SOS Polizia Locale” dell’App Municipium.

L’evento, promosso dal Comune di Ladispoli in collaborazione con Emergenza Sordi APS , è aperto a tutti e vedrà la partecipazione di amministratori, tecnici, rappresentanti delle forze dell’ordine e associazioni del territorio, tutti uniti dall’obiettivo di rendere i servizi di emergenza davvero accessibili a tutti. Saranno presenti l’assessore alle Politiche sociali Gabriele Fargnoli e il delegato ai Servizi Sociali, Fiovo Bitti.

Durante l’incontro verranno presentate:

– Where Are U, l’app che permette di contattare il Numero di emergenza Unico Europeo – NUE 112 indicando la propria posizione grazie al GPS e comunicando a loro in tre diverse modalità: voce, chat e silenzioso. Queste ultime due sono adatte per le persone sorde e, anche, per chi non può parlare o ha difficoltà a chattare;

– la funzione “SOS Polizia Locale” integrata nell’App Municipium, che consente di avvisare la Polizia Locale di Ladispoli direttamente dall’app, in modo rapido e silenzioso insieme con la posizione GPS.

“La tecnologia – ha concluso Cecchini – è un alleato fondamentale per rendere i servizi pubblici accessibili a tutti. Come già accade con l’utilizzo dei tablet per il servizio videointerpretariato LIS da remoto, questi progetti dimostrano che è possibile abbattere le barriere e garantire pari opportunità, anche in situazioni di emergenza.”

“Partecipare a questo incontro – ha commentato Valeria Pintus, responsabile operativa della Protezione Civile del Comune di Ladispoli – significa compiere un passo concreto verso una comunità più consapevole, attenta e inclusiva. L’accessibilità non riguarda solo chi vive una disabilità, ma tutti noi, perché nelle emergenze dobbiamo essere pronti a proteggerci insieme. Questi strumenti possono fare davvero la differenza”.

Il convegno sarà interamente accessibile con interpreti LIS e rappresenta un’occasione importante di informazione, sensibilizzazione e formazione per cittadini e istituzioni.