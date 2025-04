Elezioni Rsu nella Asl Roma 4, Benedetti e Ruggiero: “Grande risultato della Uil Fpl che cresce del 59 per cento” • Terzo Binario News

“Straordinario successo della UIL FPL presso l’Asl Roma 4, che, con una crescita del +58,94%, conquista ulteriori 2 seggi, salendo da 3 a 5 eletti RSU (rappresentanza sindacale unita)”.

Lo comunicano in una nota il Segretario Regionale UIL FPL Claudio Benedetti e la Segretaria Responsabile Aziendale UIL FPL dell’Asl Roma 4 Margherita Ruggiero.

“A livello di percentuale raggiungiamo il 20,65% registrando un +5,8% rispetto alle elezioni Rsu del 2022, diversamente ad alcune sigle sindacali le quali registrano una flessione in termini percentuali, rispetto al 2022, che varia dal -0,47 sino al -4,98%”.

“Siamo, – proseguono i sindacalisti- l’organizzazione sindacale che, in termini di aumento voti e aumento percentuale rispetto alle RSU del 2022, ha ottenuto il risultato più rilevante in Asl, frutto questo, del grande lavoro svolto dal nuovo gruppo dirigente aziendale Gau della UIL FPL e delle istanze che stiamo portando avanti a tutela delle lavoratrici e lavoratori dell’Asl che in tanti ci hanno dato fiducia, come dimostra la crescita in termini di iscritti del +115% e di voti in queste elezioni”.

“Bene la convocazione giunta dall’Asl Roma 4; già in quella occasione continueremo a sollecitare la risoluzione del problema assunzioni degli OSS, da tempo già segnalata dalla nostra organizzazione sindacale e a pretendere risposte in merito alle varie questioni da noi sollevate in questi mesi”- concludono Benedetti e Ruggiero.