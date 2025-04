Tenta di fuggire ad un posto di blocco di Roma Capitale, 55enne denunciato alle Torri • Terzo Binario News

Era a bordo di un’auto rubata , in possesso di arnesi da scasso e di sostanza stupefacente

Stavano svolgendo i consueti servizi di pattugliamento del territorio nel quartiere di Tor Bella Monaca, gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, quando in viale Paolo Ferdinando Quaglia hanno intimato al conducente di un’autovettura Hyundai Atos di fermarsi per un controllo.

Dopo aver accostato in un primo momento, l’uomo alla guida ha improvvisamente ripreso la marcia, dopo aver insultato e minacciato gli agenti, tentando la fuga. Inseguito dalla pattuglia, il conducente ha provato a far perdere le proprie tracce procedendo a tutta velocità e contromano per le strade del quartiere, ma la sua corsa è durata pochi minuti, in quanto gli operanti sono riusciti a bloccarlo con l’ausilio di un’altra unità della Polizia Locale tempestivamente intervenuta.

L’uomo alla guida, in evidente stato di agitazione, è stato poi condotto presso gli uffici del gruppo di zona, dove, a seguito degli accertamenti svolti, è emerso che il 55enne, di nazionalità italiana, circolava a bordo di un’auto rubata. Il soggetto è stato inoltre trovato in possesso di alcune dosi di stupefacenti riconducibili all’uso personale, motivo per cui è stata inviata segnalazione al Prefetto.

A suo carico è scattata inoltre la denuncia per ricettazione, minaccia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltreché per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici di rito e per possesso ingiustificato di oggetti da scasso, rinvenuti durante la perquisizione del veicolo.

Oltre alle fattispecie penali, l’uomo è stato sanzionato ai sensi del Codice della Strada per i comportamenti pericolosi tenuti alla guida. Al termine delle procedure , gli agenti hanno potuto riconsegnare il veicolo al legittimo proprietario.