Nel Centro Storico di Cerveteri torna la Zona a Traffico Limitato • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Occasione per vivere meglio il Centro Storico, sia per i turisti che per i residenti”

Nel Centro Storico di Cerveteri, all’interno delle mura del Borgo, torna attiva la ZTL – Zona a Traffico Limitato. Si tratta di una limitazione al traffico veicolare, che dalle ore 19:00 alle ore 01:00 consentirà l’accesso ai soli veicoli appartenenti ai residenti e ai titolari di attività commerciali insistenti nel Centro Storico, trasformando di fatto il Centro Storico in una grande area pedonale. La regolamentazione ZTL sarà in vigore da sabato 3 giugno fino a domenica 1 ottobre.

“Il Centro Storico di Cerveteri è una realtà splendida per la sua bellezza e le sue peculiarità– ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un Centro Storico senza autovetture porta benefici alla vivibilità, alla viabilità e al commercio cittadino. Lo ha dimostrato in occasione della Festa del Santo Patrono del maggio scorso. Per questo, riproponiamo la ZTL anche quest’anno, in concomitanza degli eventi culturali estivi perché vogliamo far sì che Piazza Risorgimento, i vicoli della Boccetta e le strade interne del borgo siano il più possibile sgombere da automobili, per consentire alle famiglie e turisti di poter fare una passeggiata nel nostro Centro in maggiore serenità, senza dover fare gimcane tra le auto in sosta o dover prestare particolare attenzione al passaggio delle macchine, che ovviamente saranno limitate a quelle dei soli residenti”.

Sono chiaramente confermati tutti i permessi e autorizzazioni rilasciati in passato, mentre i nuovi residenti potranno fare richiesta di apposito pass recandosi presso il Comando di Polizia Locale di Cerveteri.