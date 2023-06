La Protezione Civile Comunale di Cerveteri in Emilia Romagna per portare sostegno e aiuti • Terzo Binario News

Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile partiti alla volta del Comune di Bagnacavallo

“Non volevamo e non potevamo rimanere indifferenti. Le immagini dell’alluvione in Emilia – Romagna hanno profondamente colpito ognuno di noi. Questa notte, i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, guidati dal Responsabile Renato Bisegni, sono infatti partiti alla volta di Bagnacavallo, Comune di 13mila anime nel ravennate, per consegnare i generi di prima necessità che sono stati raccolti nei giorni scorsi dalla cittadinanza di Cerveteri. Scorte alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia e attrezzature varie, un furgone con una tonnellata e mezzo di beni che sono stati meticolosamente rendicontati e consegnati agli uomini impegnati ancora oggi nei soccorsi e nell’assistenza delle famiglie emiliane”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“La scorsa settimana grazie alla Protezione Civile Comunale è partita la grande macchina della solidarietà e come sempre, Cerveteri ha risposto generosamente con una maxi raccolta di generi di prima necessità da destinare ai territori alluvionati. La raccolta è culminata lo scorso weekend con le iniziative solidali che hanno visto la collaborazione, oltre che degli instancabili volontari, anche degli atleti della Cerveteri Runner, della Presidente della Consulta dello Sport Roberta Mariani e del Comitato di Zona di Valcanneto – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – i danni che il maltempo ha arrecato a queste zone sono milionari e ci vorrà molto tempo prima che si possa tornare alla normalità, ma come comunità volevamo dare il nostro sostegno ai cittadini di questo territorio, che nel giro di una notte hanno perso tutto, hanno visto andare sommersi dall’acqua le fatiche, i ricordi e i sacrifici di una vita”.

“Questa mattina – prosegue Elena Gubetti – all’arrivo sul posto i nostri Volontari si sono immediatamente messi al lavoro per consegnare alle famiglie indicate dai soccorritori presenti sul posto i prodotti donati da Cerveteri. Poco fa, ho avuto un colloquio telefonico con il Vicesindaco di Bagnacavallo, Sangiorgi Ada, che ci ha tenuto a ringraziare me, la giunta e Cerveteri intera a nome di tutta la cittadinanza per questa grande e sentita solidarietà. Nella sua voce la fatica di questi momenti durissimi e la forza di chi sa che in questo momento rappresenta lo Stato e deve sostenere tutti i suoi concittadini. A tutta la popolazione emiliana la mia solidarietà e vicinanza, certa che sapranno rialzare la testa e ripartire ancora più forti. Alla nostra Protezione Civile, a tutti i Volontari e le Associazioni che si sono impegnati nelle iniziative di raccolta e a tutti i cittadini di Cerveteri, il mio ringraziamento per la generosità e per quanto fatto per la popolazione emiliana”.