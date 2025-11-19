Nel bagagliaio dell'auto della compagna per evadere dai domiciliari: arrestato dai Carabinieri • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto durante un consueto controllo agli arresti domiciliari, hanno constatato l’assenza dall’abitazione di un cittadino albanese di 34 anni, cosi come della compagna.

Hanno così avviato le ricerche dell’auto dell’uomo evaso, rinvenendola a circa 2 km di distanza, ferma e con alla guida una donna.

Identificata la conducente, una donna italiana, compagna del cittadino albanese, i Carabinieri di Castelnuovo di Porto hanno pensato di ispezionare il veicolo e così nel portabagagli hanno trovato l’uomo goffamente nascosto.

Gravemente indiziato del reato di evasione, il cittadino albanese è stato arrestato e condotto in caserma, in attesa del rito direttissimo.

L’arresto è stato convalidato, e il Giudice ha confermato per lui gli arresti domiciliari.