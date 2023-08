Nel 2023 uccisi 43 pedoni nel Lazio, in 22 a Roma • Terzo Binario News

Seconda posizione invece – dopo la Lombardia – per il numero di feriti: 2.855

Dei 98 morti sulle strade della regione, 43 stavano semplicemente camminando. Il Lazio guida questa triste classifica distaccando la Campania, in seconda posizione, per 14 casi e contando un sesto delle vittime registrate in tutta Italia.

In 22 hanno perso la vita a Roma. Questi i dati parziali per il 2023. Nel 6° rapporto Asaps sugli incidenti con pedoni – appena pubblicato – è invece possibile trovare il quadro complessivo del 2022 che registra un nuovo aumento dei casi dopo la definitiva revoca di tutte le misure restrittive del periodo pandemico. Il rapporto che elabora i dati Aci e Istat conferma il primato negativo di Roma, maglia nera tra le grandi città con 44 pedoni morti e 2.056 feriti.

Insomma, ogni giorno almeno 5 persone rimangono ferite perché investite da un’auto mentre camminano per le strade della Capitale. E anche per il 2022 è il Lazio a registrare il numero più alto di pedoni uccisi sulle strade: 70, di cui 39 ultrasessantacinquenni.

