Stamani Ladispoli si è svegliata sotto una fitta coltre di nebbia che l’ha avvolta fino al lungomare.

In tutta la cittadina almeno fino a quando il sole non si è alzato si faticava persino a scorgere i palazzi di fronte. Questo finché la coltre non si è diradata.

Pertanto si segnala di fare attenzione in A12 dove la visibilità è ancora ridotta.