Ncc irregolari a Fiumicino, i Carabinieri ne beccano otto • Terzo Binario News

Si comunica, nel rispetto dei diritti dei soggetti sanzionati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento e fino a un eventuale definitivo accertamento di responsabilità), e al fine di garantire il diritto di cronaca, che i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino, hanno svolto mirati servizi all’interno dell’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci”, in particolare nelle aree arrivi dei terminal, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea e il procacciamento illecito di clienti ai danni dei viaggiatori.

L’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione Fiumicino Aeroporto ha permesso inoltre di individuare e sanzionare complessivamente 8 persone dedite ad attività illecite. Nello specifico, sono stati sanzionati sei autisti N.C.C. e 2 soggetti privi di qualsiasi licenza autorizzativa, tutti colti nell’atto di adescare viaggiatori senza averne titolo. Per tutti i trasgressori è scattata contestualmente la notifica dell’ordine di allontanamento dall’area aeroportuale per 48 ore.

L’ammontare complessivo delle sanzioni amministrative elevate nel corso del servizio è pari a 17.212,00 euro, con l’Autorità Amministrativa debitamente informata dal reparto operante per i provvedimenti di competenza.