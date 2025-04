"Nati per Leggere" da Mondadori Bookstore Cerveteri: letture per bambini e famiglie • Terzo Binario News

Appuntamento per lunedì 28 aprile alle ore 17:00, ingresso gratuito. Appuntamento organizzato dalla Biblioteca comunale di Cerveteri Nilde Iotti, Andrea e Tarita: “Felici di ospitare questa iniziativa di così grande pregio nella nostra libreria”

Un pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie lunedì 28 aprile alle ore 17:00 da Mondadori Bookstore a Cerveteri. Un appuntamento speciale con “Nati per Leggere”, letture per bambini e famiglie organizzato dalla Biblioteca comunale Nilde Iotti di Cerveteri e il Gruppo Volontari “Nati per Leggere” di Cerveteri. La partecipazione è libera e gratuita.

“Siamo estremamente felici di accogliere presso la nostra libreria questo appuntamento con Nati per Leggere – hanno dichiarato Andrea e Tarita – come Mondadori stiamo per entrare in un mese ricco di iniziative, con tantissimi appuntamenti letterari, tanti ospiti e altrettante occasioni per avvicinare il pubblico al mondo dei libri, dai bambini agli adolescenti e in generale la cittadinanza tutta. Le letture di “Nati per Leggere” rappresentano un’iniziativa che da sempre appassionano i bambini della nostra città ed è per noi motivo di soddisfazione poterle ospitare all’interno della nostra attività. Tra l’altro, con la Biblioteca comunale di Cerveteri Nilde Iotti abbiamo da sempre un eccellente rapporto di collaborazione, che auspichiamo possa proseguire in maniera fruttuosa anche in futuro”.

“Sarà un pomeriggio piacevole, aperto a tutti e gratuito – concludono Andrea e Tarita – vi aspettiamo numerosi così come speriamo di incontrarvi in tantissimi in occasione dei prossimi appuntamenti, come sempre ad ingresso libero”.