Natale solidale e inclusivo per Santa Marinella: tutti i prossimi appuntamenti • Terzo Binario News

“Anche quest’anno con il sindaco Pietro Tidei- afferma l’assessore alle politiche sociali Pierluigi D’Emilio –abbiamo voluto rinnovare quella che è ormai una tradizione, riproponendo appuntamenti divertenti oltre che inclusivi per regalare attimi di convivialità, aggregazione ma anche e soprattutto di divertimento a tutte le famiglie ma anche alle persone sole per dare un segno della nostra vicinanza anche durante il periodo delle festività.

Il primo appuntamento in programma è per martedì 19 dicembre presso la sede comunale di via Cicerone 25 alle ore 17 con il “ Natale Diversamente Abile “ e il mago e ventriloquo Tito. A seguire l’esibizione di canti a cura del coro sociale dei volontari della Misericordia di Santa Marinella

Ancora un appuntamento con i più piccini il 22 dicembre alle ore 16,30 con il TEATRO DEI BURATTINI

Sempre la sala della sede comunale sarà la location il prossimo 27 dicembre di una nuova edizione del Natale Multietnico. Un occasione per assaggiare pietanze tipiche di tutti i paesi del mondo, ma anche un occasione di scambio di auguri di serenità e fratellanza tra cittadini di diverse etnie.

Bambini e famiglie ancora protagoniste il 28 dicembre alle ore 17 con una grande festa di animazione e giochi

Il 6 gennaio porte aperte sempre alla sede comunale. Già dalle 10,30 del mattino perche arriverà la Befana che distribuirà doni a tutti i bambini.

A queste iniziative se ne aggiungono molte altre che vanno ad affrontare particolari criticità che ovviamente non possono essere pubblicizzate ma che vedranno le situazioni più complesse avere una particolare vicinanza da parte dell’amministrazione e dei volontari perchè, in particolare per le persone sole il Natale può essere un momento di profonda tristezza.

Non mi resta che invitare tutti i cittadini a prendere parte numerosi a questi eventi- conclude l’assessore Pierluigi D’Emilio- poichè sono certo che potremo passare insieme dei momenti molto belli”.

“Nella convinzione che nessuno deve essere lasciato indietro e solo- il commento del sindaco Tidei-. Anche in questo Natale ci siamo impegnati per organizzare alcuni incontri e spettacoli coinvolgendo come sempre anche i bambini e i ragazzi diversamente abili e a tutte quelle persone che vorranno trascorrere qualche ora di serenità in compagnia”

Il sindaco Pietro Tidei

L’assessore alle politiche sociali Pierluigi D’Emilio