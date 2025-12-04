Natale di solidarietà, a Tolfa avviata una raccolta alimentare • Terzo Binario News

I cibi (a lunga conservazione) vanno consegnati domenica mattina nell’atrio del Comune

Dicembre è il mese di Natale e si cerca di aiutare chi vive momenti difficili e quindi donare ache piccole cose può fare la differenza. E’ questo lo spirito che dietro due iniziative avviate in questi giorni a Tolfa.

La prima è tutta nata nel centro collinare e vede la collaborazione del Comune di Tolfa assessorato alle politiche sociali con Protezione Civile, Croce Rossa, Pro Loco, Centro La Rocca aps, Adamo Onlus. E’ stata oganizzata una raccolta di prodotti alimentari da destinare a famiglie in difficoltà economiche: è iniziata ieri e si chiude il 7 dicembre, domenica, quando i pacchi si dovranno consegnare alle 10 nell’atrio del palazzo del municipio. Si chiede di portare cibi a lunga conservazione.

La seconda è una campagna col patrocinio del Comune di Civitavecchia, con pure l’assessorato politiche sociali di quello di Tolfa e la Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia. Si tratta de Le Scatole di Natale giunta alla sesta edizione. L’idea è quella di incartare una scatola (una da scarpe, in buono stato, è perfetta) e dentro metterci un passatenmpo, una cosa calda, un prodotto di bellezza, una cosa golosa, specificando all’esterno a chi è destinata: uomo, donna, nonno, nomma, ragazza, ragazzo, bambino, bambina, bebè. e poi scrivere un biglietto gentile. A Cvitavecchia sono doversi i punti di raccolta (per esempo Graffiti via Trieste o As Gin San Gordiano). A Tolfa, domenica 14 dicembre, si dovranno portare alle 10 in piazza Vittorio Veneto.