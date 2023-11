Natale a Cerveteri, manifestazione di interesse e avviso pubblico per luminarie e pista di pattinaggio • Terzo Binario News

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri

“In queste ore sul sito internet del Comune di Cerveteri abbiamo pubblicato due importanti avvisi, rivolti a tutti gli operatori che vorranno sostenere mediante sponsorizzazione tecnica la realizzazione delle attrattive per il periodo natalizio nella nostra città. Uno è una manifestazione di interesse per l’allestimento dell’Albero di Natale di Piazza Aldo Moro, il secondo è per la realizzazione di un villaggio natalizio, con possibilità di installazione di casette a tema, una pista di pattinaggio sul ghiaccio ed ulteriori attrattive natalizie”. Ad annunciarlo è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

“”Con questa modalità vorremmo assegnare, attraverso avviso pubblico, la realizzazione di un villaggio con annesse attività legate al Natale che possa rendere ricco di attrattività il nostro Centro Storico – ha aggiunto il Vicesindaco Battafarano – una serie di attività per il periodo del Natale che possano rendere ricco di attrattività il nostro Centro Storico. Tutti gli interessati possono visitare il sito istituzionale dell’Ente e scaricare la modulistica. Per maggiori informazioni, contattare l’Ufficio Cultura al numero 0689630204”.

AVVISI DISPONIBILI AI LINK

https://www.comune.cerveteri.rm.it/comune/uffici-e-servizi/struttura-organizzativa-del-comune-di-cerveteri/concorsi-e-avvisi/avviso-pubblico-per-la-realizzazione-di-una-pista-di-pattinaggio-un-villaggio-di-babbo-natale-ed-un-mercatino-di-artigianato-e-stands-food-beverage-in-occasione-del-natale-caerite-2023-2024

https://www.comune.cerveteri.rm.it/comune/uffici-e-servizi/struttura-organizzativa-del-comune-di-cerveteri/concorsi-e-avvisi/avviso-pubblico-e-relativi-allegati-per-la-ricerca-di-proposte-di-sponsorizzazione-tecnica-inerenti-la-realizzazione-di-un-albero-di-natale-in-piazza-aldo-moro-a-cerveteri-in-occasione-del-natale-caerite-2023-2024