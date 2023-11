Ascensore bloccato a Cerveteri, intervento dei pompieri • Terzo Binario News

Intervento serale per la squadra dei Vigili del Fuoco di Cerveteri.

Ad allertare gli uomini della squadra dei Vigili del Fuoco, gli abitanti di una palazzina in Via Sant’Angelo, rimasti chiusi all’interno dell’ascensore.

Un intervento semplice e di routine che però conferma quanto sia importante il lavoro dei Vigili del Fuoco locali, che anche nonostante la carenza di unità non fanno mai mancare il proprio impegno anche per episodi di minor rilievo come un ascensore bloccato.

I pompieri del distaccamento locale hanno impiegato pochi minuti a liberare le persone rimaste chiuse dentro. La presenza dell’Aps nel centro della cittadina ha destato curiosità, anche perché – visto il tipo di intervento routinario – non c’era la frenesia legata a un intervento serio.