Nasce l'app Delivery Angels per i commercianti di Civitavecchia - Terzo Binario News

Piattaforma di consegne a domicilio che nasce per Santa Fermina

L’agenzia Leonardo 2000 di Civitavecchia ha progettato e realizzato un sistema di consegne a domicilio basato su un’App gratuita che vogliamo regalare alla città nel giorno di Santa Fermina.

“È un omaggio che facciamo ai cittadini e alle sofferenti attività commerciali, con l’auspicio che la nostra tecnologia sia loro utile e d’aiuto nel creare un posto dove i bisogni della gente si incontrino e trovino soddisfazione. Invitiamo caldamente le attività commerciali e imprenditoriali ad aderire al servizio compilando il MODULO DI ADESIONE COMMERCIANTI presente nell’Home dell’App.

Più commercianti e attività aderiranno e più scelta di prodotti e servizi ci saranno e meglio sarà per tutti. Per essere utile l’App deve popolarsi di attività commerciali aderenti, il sistema si chiama “Delivery Angels – i negozi a casa tua” e ribadiamo che mettiamo l’intera piattaforma a disposizione in maniera totalmente GRATUITA. Attualmente rilasciamo la versione beta di anteprima, che non è la versione definitiva. Il motivo per cui rilasciamo l’anteprima è semplice: per poter permettere alle attività commerciali di registrarsi attraverso il modulo di adesione che trovano in Home dell’App stessa.

Per collegarsi all’App è sufficiente seguire il link sottostante con il proprio telefono, non tentate di aprire il link da computer perché non è stato progettato per i pc ma per gli smartphone. Il modo ideale di condividere il link è di incollarlo su un messaggio WhatsApp o su un post sui social e di aprire il collegamento con il proprio telefono: https://app.appmadeinitaly.it/5e845a4fc8714 Nel giro di pochi giorni avremo un numero significativo di commercianti aderenti e sarà validata la versione 1.0 dell’App in pubblicazione sugli store Google Play e ios Apple rendendola operativa e disponibile a tutti in ambedue le versioni Android e Apple. Per chi non avesse modo di registrarsi dall’App può inviarci una mail: info@leonardo2000.it indicando i suoi recapiti, quale attività commerciale rappresenta e che servizi svolge e verrà ricontattato per fare parte del sistema di consegna a domicilio.