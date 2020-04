Ladispoli, parte la raccolta dei rifiuti ingombranti - Terzo Binario News

Il consigliere delegato al servizio di igiene urbana, Carmelo Augello, rende noto che da domani 28 aprile prende il via la raccolta gratuita a domicilio dei rifiuti ingombranti.

“Questo servizio – ha commentato Augello – si va ad aggiungere alla raccolta, sempre gratuita e a domicilio, degli sfalci e delle potature in vigore da alcuni giorni. Per ottenere la raccolta degli ingombranti è indispensabile contattare il numero verde 800598114 in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00. Ovviamente non appena potremo riaprire l’isola ecologica sia gli ingombranti che gli sfalci e le potature si potranno conferire anche in via degli Aironi”.

Si potranno consegnare:

Ingombranti (mobili, cucine, letti, materassi);

Raee (lavatrici, frigoriferi, condizionatori, congelatori, scaldabagni, pc, tv, monitor, radio, componenti elettrici e elettronici);

Inerti (mattoni, mattonelle, calcinacci, tegole, lastre in cemento, sanitari in ceramica privi del materiali metallici).