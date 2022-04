Nasce Italexit Santa Marinella - Terzo Binario News

“La necessità di recuperare la sovranità monetaria e la dignità nazionale, esprimere dissenso verso la politica del DPCM televisivo del venerdì sera che salta l’iter parlamentare ed evita il dibattito, la voglia di farsi sentire davanti ad assurde scelte politiche che introducono colorazioni, giorni si e giorni no, ma che di fatto recano danni economici e umani importanti senza realmente contenere la pandemia, hanno spinto molti a sconfessare le scelte governative e a non rispecchiarsi in formazioni politiche che hanno pensato solo a sostenere un Governatore non eletto dai cittadini.

ItalExit, fondato dal giornalista Gianluigi Paragone, vuole riportare la Costituzione al centro del ragionamento politico, recuperare la sovranità monetaria e contrastare le scelte imposte dai burocrati di Bruxelles che in Italia vengono solo in vacanza, senza conoscerne la natura, l’orgoglio, i bisogni.

Il Responsabile della macro area Nord-Ovest ItalExit con Paragone Daniele De Vito, ha nominato come coordinatore di S.Marinella la persona di Giampiero Rossanese che vanta già un lungo curriculum territoriale, appassionato di politica, attento alle problematiche dell’area economica della città di S.Marinella. Roberta Mania è nominato responsabile organizzativo del circolo.

“ItalExit con Paragone è riscaldato negli ultimi tempi dall’attivismo di un gruppo di persone vicino al neo Coordinatore’’ afferma Daniele De Vito. “La ripresa di una stagione politica entusiasmante, il momento con il quale tutta la squadra di S.Marinella riporterà con al suo grande interesse: i problemi della città”.

“Con Giampiero e Roberto” – continua De Vito – “condividiamo un’unica grande responsabilità: rimetterci in moto per costruire una alternativa valida, colpevole di un immobilismo che sta uccidendo la nostra economia locale e la vita sociale”.

La sede operativa del Circolo è in fase di definizione, gli incontri avverranno in varie ubicazioni, secondo il tipo di evento. Per iscrizioni e ulteriori informazioni, scrivere a: italexit.santamarinella@gmail.com